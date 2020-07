Innovatec, commessa per riqualificazione energetica stabilimento Italian Leather Group (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Innovatec, quotata sul mercato AIM Italia, annuncia che la controllata Innovatec Power si è aggiudicata una commessa con Italian Leather Group per un intervento di riqualificazione energetica dello stabilimento industriale di Monopoli (BA) quale parte fondamentale del percorso di riduzione dei costi energetici e di abbattimento delle emissioni del sito. In particolare Innovatec Power si occuperà della progettazione esecutiva, fornitura, trasporto, posa in opera e realizzazione di tutte le opere funzionali all’installazione e all’esercizio di un impianto di cogenerazione industriale, un impianto fotovoltaico ed un intervento di relamping. L’Accordo prevede un ... Leggi su quifinanza

La commessa verrà completata entro il corso del primo semestre 2021 con ricavi in larga parte di competenza dell’esercizio 2020. In questo percorso virtuoso verso l’efficientamento energetico, ...

