Infortunio Castrovilli, operazione al naso per il centrocampista viola. Ecco il comunicato ufficiale da parte del club Gaetano Castrovilli è stato operato al setto nasale. Il centrocampista viola, come riportato dal club, si è operato al naso e verrà dimesso già nella giornata odierna. Ecco la nota: «ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto, nella serata di ieri, ad intervento di rinosettoplastica per riduzione e sintesi di una frattura scomposta delle ossa nasali. L'atleta verrà dimesso nel corso della giornata odierna».

