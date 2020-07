Inflazione negativa per terzo mese consecutivo (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Inflazione negativa per il terzo mese consecutivo a luglio. Non era così da maggio 2016. Lo annuncia l’Istat che ha pubblicato questa mattina i dati preliminari per il mese di luglio. I prezzi al consumo hanno registrato questo mese una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,3% su base annua (da -0,2% del mese precedente). L’Inflazione negativa continua a essere determinata per lo più dagli andamenti dei prezzi dei Beni energetici, che registrano però una flessione meno marcata (da -12,1% a -9,7%), sia nella componente regolamentata (da -14,1% a -12,0%) sia in quella non regolamentata (da -11,2% a -9%). L’ulteriore decimo di punto in meno registrato a ... Leggi su quifinanza

tvbusiness24 : Inflazione ancora negativa per il terzo mese consecutivo: @istat_it conferma un calo dei prezzi al consumo dello 0,… - badicea : RT @AerariumL: 'Istat: inflazione luglio negativa per terzo mese di fila, non accadeva da 2016' - - Affaritaliani : Crisi, inflazione negativa a luglioMa le vendite risalgono: +12% - Affaritaliani : Crisi, inflazione negativa a luglio. Ma le vendite a giugno risalgono: +12% - AerariumL : 'Istat: inflazione luglio negativa per terzo mese di fila, non accadeva da 2016' - -