Inflazione, a luglio (-0,1%) negativa per il terzo mese (Di venerdì 31 luglio 2020) Secondo le stime preliminari, nel mese di luglio 2020 l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,3% su base annua (da -0,2% del mese precedente). Lo rileva l'Istat che sottolinea come "a luglio si registra un'Inflazione negativa per il terzo mese consecutivo (non era così da maggio 2016)". L'Inflazione negativa, spiega l'Istat, continua a essere determinata per lo più dagli andamenti dei prezzi dei Beni energetici, che registrano però una flessione meno marcata (da -12,1% a -9,7%), sia nella componente regolamentata (da -14,1% a -12,0%) sia in quella non regolamentata (da -11,2% a -9,0%). L'ulteriore decimo di punto in meno registrato a ... Leggi su ilfogliettone

