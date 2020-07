Infernetto, riapre il ristorante Michelino Fish: negativi i test sul personale (Di venerdì 31 luglio 2020) riapre il ristorante pescheria Michelino Fish all’Infernetto dopo che una dipendente è risultata positiva al Covid. L’esercizio rimasto chiuso per la sanificazione ho ottenuto dall’Asl l’autorizzazione per la riapertura. I test effettuati sul resto del personale sono negativi così come i 3 tamponi a cui la donna è stata sottoposta. Leggi anche:Infernetto, chiuso il ristorante Michelino Fish: dipendente positiva al Covid su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Infernetto, riapre il ristorante Michelino Fish: negativi i test sul personale -

Ultime Notizie dalla rete : Infernetto riapre Infernetto, riapre il ristorante Michelino Fish: negativi i test sul personale Il Corriere della Città Focolaio Ostia, riapre il ristorante-pescheria "Michelino Fish" chiuso per Covid

Ha riaperto la pescheria e ristorante “Michelino Fish” all’Infernetto, dopo che una dipendente era risultata positiva al tampone del coronavirus. Le attività sono rimaste chiuse per la sanificazione e ...

Coronavirus, un positivo ad Agropoli: chiusi per 48 ore 11 locali, tamponi per oltre 30 persone

Coronavirus, un positivo ad Agropoli: tamponi per 30 persone, chiusi 11 locali per 48 ore Un caso di positività al coronavirus nella città di Agropoli, nel Salernitano. Tamponi per oltre trenta person ...

Ha riaperto la pescheria e ristorante “Michelino Fish” all’Infernetto, dopo che una dipendente era risultata positiva al tampone del coronavirus. Le attività sono rimaste chiuse per la sanificazione e ...Coronavirus, un positivo ad Agropoli: tamponi per 30 persone, chiusi 11 locali per 48 ore Un caso di positività al coronavirus nella città di Agropoli, nel Salernitano. Tamponi per oltre trenta person ...