India, arrestato medico coinvolto in oltre 50 omicidi (Di venerdì 31 luglio 2020) La polizia ha arrestato Devender Sharma perché coinvolto in oltre 50 omicidi nel nord dell’India. La fuga di Devender Sharma, medico 62enne dello stato del Rajasthan nel nord dell’India, si è conclusa oggi. La polizia Indiana lo ha infatti arrestato a Nuova Delhi sei mesi dopo la sua fuga dal carcere di Jaipur, dove stava scontando l’ergastolo dal 2004. Gli erano stati concessi 20 giorni di libertà condizionale, ma una volta finiti l’uomo non si è ripresentato in carcere dando inizio alle ricerche. Devender Sharma si trovava in carcere per aver pianificato l’omicidio di sette tassisti, che venivano assunti dall’uomo e poi uccisi per rivendere le macchine e ... Leggi su bloglive

