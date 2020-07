Inchiesta su Alzano e Nembro, quando Fontana e Gallera dissero a Speranza: «Decidete voi se chiudere» – L’audio (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)Durante la pandemia, una costante ha accompagnato la vita di tutti, politici, scienziati e cittadini comuni: l’attenzione, spesso spasmodica, ai numeri. Nuovi positivi, terapie intensive. E morti, soprattutto morti. C’è un territorio che più di altri ha sperimentato la violenza del Coronavirus. Lo dicono i numeri, appunto: 6.100 decessi in più rispetto alla media degli ultimi anni nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 maggio. Si tratta della provincia di Bergamo. Ancora più straziante delle cifre, però, c’è l’immagine della colonna di camion militari in via Borgo Palazzo che carica 65 vittime nelle loro bare: saranno cremate in Emilia-Romagna perché a casa loro, nella Bergamasca, i forni crematori sono saturi. Il male, nel «focolaio più micidiale ... Leggi su open.online

Notiziedi_it : Inchiesta su Alzano e Nembro, quando Fontana e Gallera dissero al governo: «Decidete voi se chiudere» – L’audio - forte_info : Festival Giornalisti del Mediterraneo: vince Francesca Nava di TPI per l’inchiesta su Alzano e Nembro - charlyec1 : @ildelfinogiulio @AdrianaSpappa Come sempre la stampa pubblica quasi sempre informazioni non corrette (anche in buo… - fedram67 : RT @enricocolosimo: Detto da uno che non l'ha votato e non lo voterà mai :ciò che non erano riusciti,nonostante la grancassa della tifoseri… - elisa24102 : RT @enricocolosimo: Detto da uno che non l'ha votato e non lo voterà mai :ciò che non erano riusciti,nonostante la grancassa della tifoseri… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Alzano Inchiesta su Alzano e Nembro, quando Fontana e Gallera dissero a Speranza: «Decidete voi se chiudere» – L’audio Open Salvini a processo ma al Senato riemerge la riforma della giustizia

Le inchieste sul leader leghista dovrebbero servire ... e alla Casaleggio Associati avranno alzato le antenne. Ecco dunque la proposta di un tavolo bipartisan per lavorare da settembre a una ...

Perché a Bergamo e provincia il Coronavirus ha fatto strage. E l’estate alternativa di Alessandro Di Battista

Diventa un libro l’inchiesta con cui Marco Imarisio, Simona Ravizza e Fiorenza Sarzanini avevano ricostruito gli errori e le responsabilità dietro agli spaventosi numeri della Lombardia. Poi Fabrizio ...

Le inchieste sul leader leghista dovrebbero servire ... e alla Casaleggio Associati avranno alzato le antenne. Ecco dunque la proposta di un tavolo bipartisan per lavorare da settembre a una ...Diventa un libro l’inchiesta con cui Marco Imarisio, Simona Ravizza e Fiorenza Sarzanini avevano ricostruito gli errori e le responsabilità dietro agli spaventosi numeri della Lombardia. Poi Fabrizio ...