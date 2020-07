Inaugurato nuovo ponte Himera su A19 Palermo-Catania (Di venerdì 31 luglio 2020) Riaperto il viadotto Himera lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Presenti il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e il viceministro Giancarlo Cancelleri. mra/pc/red L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

