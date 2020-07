Inaugurato il nuovo pronto soccorso di Ponte a Niccheri, investimento da 23 milioni di ' (Di venerdì 31 luglio 2020) Bagno a Ripoli, Fi,, 31 luglio 2020 - Tremila metri quadrati contro i "vecchi" 300 per rispondere a oltre 40 mila accessi l'anno : il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Annunziata è ... Leggi su lanazione

Roma : Nuova illuminazione artistica per il Parco lineare delle #MuraAureliane. Inaugurato ieri sera il nuovo progetto ill… - IdeawebTV : San Giacomo di Roburent: inaugurato il nuovo allestimento dell’ufficio turistico IAT gestito dall’ATL Cuneese… - Quasimezzogiorn : #Acqua, inaugurato un nuovo #pozzo a #MuroLucano (PZ) - caltalive : Alla presenza del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli l’Anas ha inaugurato il nuovo viadotto Himera, lu… - qn_lanazione : All'ospedale di Ponte a Niccheri inaugurato il nuovo pronto soccorso da 23 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurato nuovo

Scoprire alcuni tra i luoghi più belli di Palermo, restare incantati davanti all’antica magnificenza di palazzi, chiese ed oratori, scorgere il fascino sempre attuale, che dal passato arriva direttame ...L’arrivo in stazione del treno regionale Rock dedicato a LEGO Super Mario è stato infine l’occasione perfetta per inaugurare il nuovo LEGO Store di Roma Termini, il primo negozio LEGO in Europa a ...