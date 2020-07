In Marvel's Avengers Occhio di Falco sarà sordo come nei fumetti? (Di venerdì 31 luglio 2020) Il personaggio di Occhio di Falco nei film Marvel è sempre stato in qualche modo criticato poiché non si atterrebbe alla storia di Clint Barton presente nei fumetti: l'eroe infatti è sordo e si avvale dell'uso di apparecchi acustici. Anche se MCU ha deciso di non prendere in considerazione questa cosa, all'interno di Marvel's Avengers Occhio di Falco sarà molto simile al personaggio dei fumetti.Nell'annuncio ufficiale all'interno di PlayStation Blog, gli sviluppatori hanno dichiarato di attingere molto alla serie di fumetti. La scelta di includere la sordità di Occhio di Falco in Marvel's ... Leggi su eurogamer

Gamelite : Il secondo War Table di Marvel's Avengers svela nuovi dettagli sull'imminente beta, su Hawkeye e sulla collaborazio… - GameStopItalia : Riunisci la squadra degli eroi piú potenti della Terra, scatena i tuoi poteri e vivi il tuo sogno di supereroe. ?? P… - ProjectXboxIT : Il Secondo War Table di Marvel's Avengers svela nuovi dettagli sull'imminente beta, su Hawkeye e sulla collaborazio… - GiocareOra : Gioca alla Marvel's Avengers Beta per sbloccare picconi speciali in Fortnite -