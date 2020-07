In manette poliziotto a Locri: in vacanza con moglie e figlio teneva 7,5 kg di cocaina in auto (Di venerdì 31 luglio 2020) Reggio Calabria, 31 lug – Decisamente non un periodo felice per le forze dell’ordine e per la loro rispettabilità. Dopo i noti e a loro modo sconvolgenti fatti della Caserma dei Carabinieri di Piacenza, un’altra storia poco edificante con protagonista un tutore dell’ordine ci arriva dalla Calabria, dove un poliziotto originario della Sicilia ma in servizio a Reggio Calabria è stato arrestato dai Carabinieri della Locride perché trovato in possesso di ben 7,5 chili di cocaina, occultati nella sua macchina personale. In vacanza Particolare di non poco conto, il poliziotto, presunto trafficante, era in compagnia della moglie e del figlio minorenne e si stava recando in vacanza sullo Jonio, quando è stato ... Leggi su ilprimatonazionale

