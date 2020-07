In Lombardia mascherine obbligatorie al chiuso fino al 10 settembre. Veneto, Zaia: “Misure prorogate fino al 15 ottobre” (Di venerdì 31 luglio 2020) mascherine sempre in tasca per chi vive in Lombardia, almeno fino a settembre. Lo prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente Attilio Fontana, in vigore dal 1 agosto: obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi – mezzi pubblici inclusi – fino al 10 settembre. All’aperto si può stare senza a patto di rispettare il distanziamento interpersonale: necessario rimetterla però in situazioni affollate. Anche in Veneto sono state rinnovate tutte le misure in vigore: durante un punto con la stampa il governatore Luca Zaia ha annunciato di aver firmato “un’ordinanza che proroga tutte le misure fino al 15 di ottobre, la data ... Leggi su ilfattoquotidiano

