In Kosovo Kfor visita e porta vestiti alle donne di Ferizaj (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – Questa settimana sei soldati KFOR hanno consegnato scatole di prodotti per l’igiene femminile, coperte, snack e vestiti e salutato le donne del Centro Ferizaj/Urosovac per la protezione delle donne e dei bambini. Leggi su dire

Angelacherubi12 : RT @SM_Difesa: #26luglio Le #ForzeArmate ????, ognuna con compiti specifici e peculiari, contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stab… - vincenzogfg : RT @SM_Difesa: #26luglio Le #ForzeArmate ????, ognuna con compiti specifici e peculiari, contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stab… - FrancesconiElio : RT @SM_Difesa: #26luglio Le #ForzeArmate ????, ognuna con compiti specifici e peculiari, contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stab… - ItalyatNATO : RT @SM_Difesa: #26luglio Le #ForzeArmate ????, ognuna con compiti specifici e peculiari, contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stab… - francescom_talo : RT @SM_Difesa: #26luglio Le #ForzeArmate ????, ognuna con compiti specifici e peculiari, contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stab… -

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo Kfor Kfor, la missione italiana in Kosovo contro il Covid-19 Famiglia Cristiana Speciale difesa: Nord Macedonia, governo dispone invio militari nella missione Nato in Kosovo

Skopje, 29 lug 13:30 - (Agenzia Nova) - Il governo della Macedonia del Nord ha deciso di dispiegare alcuni militari in Kosovo unendosi alla missione Nato Kfor. Lo riferisce un comunicato del governo ...

Nord Macedonia: governo dispone invio militari nella missione Nato in Kosovo

Skopje, 28 lug 20:45 - (Agenzia Nova) - Il governo della Macedonia del Nord ha deciso di dispiegare alcuni militari in Kosovo unendosi alla missione Nato Kfor. Lo riferisce un comunicato del governo c ...

Skopje, 29 lug 13:30 - (Agenzia Nova) - Il governo della Macedonia del Nord ha deciso di dispiegare alcuni militari in Kosovo unendosi alla missione Nato Kfor. Lo riferisce un comunicato del governo ...Skopje, 28 lug 20:45 - (Agenzia Nova) - Il governo della Macedonia del Nord ha deciso di dispiegare alcuni militari in Kosovo unendosi alla missione Nato Kfor. Lo riferisce un comunicato del governo c ...