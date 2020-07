In hotel con la febbre alta a Palermo, turista scappa per evitare tampone per il Covid (Di venerdì 31 luglio 2020) turista americano in hotel con la febbre alta, scappa per evitare il tampone per il coronavirus. Una volta rintracciato, risulta negativo. Accade a Palermo.Appreso dell’arrivo dei sanitari dell’Asp, l’uomo era fuggito ieri dall’albergo. La sua temperatura aveva superato i 38 gradi e, come da protocollo, i sanitari erano giunti nella struttura per eseguire il tampone. Rintracciato dai carabinieri non distante dal teatro Politeama, il paziente è stato portato all’ospedale Ingrassia per eseguire il tampone. L’esito, come confermano dall’azienda sanitaria, è stato negativo al Covid. Leggi su huffingtonpost

