In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Agosto: Zona rossa a Lodi: ancora sbugiardati Fontana e Gallera (Di sabato 1 agosto 2020) Covid – Il caso della Zona rossa del Lodigiano “Volevamo chiudere altri dieci Comuni”. Ma la richiesta non c’è Regione Lombardia – Gallera disse: “Il governo ha risposto che non ha uomini”. A Roma non avevano chiesto nulla. E Lodi è rimasta aperta di Davide Milosa Il complotto della realtà di Marco Travaglio Ieri, oltre a lodare il Corriere della Sera col più lusinghiero degli elogi (“È peggio del Fatto Quotidiano”), il Cazzaro Verde ha proseguito nella deriva psicoalcolica che contraddistingue le sue estati al Papeete Beach. È tornato a gridare al complotto per il via libera del Senato al processo Open Arms, vaneggiando di “giustizia politica alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

Da una parte il giudizio storico e il nostro sguardo di contemporanei sul passato e sulle sue tragedie, dall’altra l’esigenza di rivalutare presenze femminili che nei secoli hanno subito ridimensionam ...

L’allarme del Covid all’ospedale di Alzano e le telefonate a vuoto del direttore generale in Regione

Alzano Lombardo, 23 febbraio. «Quella domenica», si intitola il paragrafo. I giornalisti del Corriere della Sera Marco Imarisio, Simona Ravizza e Fiorenza Sarzanini lo chiamano il giorno più lungo nel ...

