In Campania nove casi positivi di coronavirus ed un decesso (Di venerdì 31 luglio 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – nove casi positivi al coronavirus ed un decesso. E’ il dato che emerge dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, dove oggi sono stati eseguiti 2.973 tamponi. Il totale dei positivi è 4.999 ed il totale dei tamponi332.836. Complessivamente le persone decedute sono 435. I guariti del giorno 12 ed il totale dei guariti 4.169.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

