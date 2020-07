In Australia sono arrivati i risultati del vaccino anti-coronavirus sull’uomo. E sono positivi (Di venerdì 31 luglio 2020) positivi i primi risultati sull’uomo del vaccino Australiano Covax 19 contro il nuovo coronavirus. Nei test di fase 1 ha dimostrato di essere sicuro e di generare una risposta immunitaria. Sviluppato dall’Università Flinders di Adelaide, è il primo fra i candidati vaccini in via di sviluppo in Australia a superare le sperimentazioni di fase 1. Il vaccino è stato somministrato questo mese a 40 volontari sani, nessuno dei quali ha riportato effetti collaterali significativi o febbre. I risultati definitivi dello studio, in via di pubblicazione, sono stati comunicati da Nikolai Petrovsky, direttore di Endocrinologia del Flinders Medical Centre. LEGGI ANCHE –> I vaccini di Oxford ... Leggi su giornalettismo

