In arrivo il primo Redmi Watch, dal sapore deciso ed economico (Di venerdì 31 luglio 2020) Sapevamo che presto o tardi sarebbe arrivato un primo Redmi Watch, dopo la parentesi della Redmi Band, anch'essa molto apprezzata e conosciuta sul mercato europeo come Xiaomi Mi Band 4C. Il noto leaker Digital Chat Station è certo che il lancio di questo nuovo prodotto sia ormai prossimo (la conferma che ci sarebbe potuto essere un articolo di questo genera era arrivata già a novembre scorso per bocca di Lu Wwibing, direttore generale dell'azienda). Era gennaio di quest'anno quando un misterioso smartWatch di casa Redmi venne certificato con il codice prodotto HMSH01GE, a dimostrazione del fatto che sono mesi che si porta avanti lo sviluppo del dispositivo. Non possiamo aggiungere nulla circa le specifiche tecniche che contraddistingueranno il Redmi ... Leggi su optimagazine

FcInterNewsit : Tonali-Inter, dirittura d'arrivo: Cellino dirà sì ai 35 milioni di Marotta, ma chiederà uno sforzo ai nerazzurri - PratsTristan : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, in arrivo anche il rinnovo tanto voluto da Gigio: da limare gli ultimi dettagli - ParticipioPart : Sono molto dispiaciuto per l’uomo, per l’impegno profuso e per la sua abnegazione, ma #Callejon , dal punto di vist… - TuttoAndroid : Il primo smartwatch di Redmi è in arrivo - AbiliProteggere : Fondazione #Vodafone Italia e #CervelliRibelli Project lanciano un nuovo progetto con l’obiettivo di realizzare il… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo primo Saldi in arrivo, si parte il primo agosto BolognaToday Google Chrome, nuove funzioni in arrivo su Android: i dettagli dalla beta

Google Chrome sta per accogliere su smartphone Android delle funzioni inedite. Si tratta, più precisamente, di due nuove funzionalità, per ora disponibili nella nuova beta ma effettivamente già in fas ...

Venerdì bollente, tra allerte, bollini rossi e primo esodo

Milano, 31 lug. (askanews) – In quella che secondo alcuni doveva essere l’estate più mite degli ultimi decenni è arrivato un venerdì bollente per l’Italia: bollino rosso nella capitale e in altre nove ...

Google Chrome sta per accogliere su smartphone Android delle funzioni inedite. Si tratta, più precisamente, di due nuove funzionalità, per ora disponibili nella nuova beta ma effettivamente già in fas ...Milano, 31 lug. (askanews) – In quella che secondo alcuni doveva essere l’estate più mite degli ultimi decenni è arrivato un venerdì bollente per l’Italia: bollino rosso nella capitale e in altre nove ...