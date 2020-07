Immigrazione, Di Maio “E' emergenza, vanno messi fuori uso i barconi” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale. Quanto accaduto a Caltanissetta e a Porto Empedocle deve far pensare, i cittadini chiedono giustamente delle risposte e il dovere di uno Stato è darle quelle risposte, lavorando per risolvere il problema alla radice. C'è una fase di instabilità politica in Tunisia che sta alimentando gli arrivi verso l'Italia e noi non dobbiamo pensare a come fermare gli sbarchi, ma a come bloccare le partenze. Questo è il nodo che stiamo affrontando già a livello governativo. Anche perchè la Tunisia è un Paese sicuro e chi parte per l'Italia viene rimpatriato. Non sarà regolarizzato nessuno”. Ad affermarlo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al “Corriere ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione Maio Immigrazione, Luigi Di Maio punge Conte e Lamorgese: "Gli italiani si aspettano risposte, non qualcuno che gridi più di loro" Liberoquotidiano.it Migranti, la sindaca 5 Stelle esce dal coro: "I blocchi navali non sono tabù"

"I blocchi navali? Quando ce n’è l’estrema necessità si possono anche fare. Del resto li decise anche la sinistra, governo Prodi, anno 1997, nei confronti dell’Albania. Non dico che servano ora, ma un ...

La mediocre gazzarra del capitano

I 5 Stelle, vale a dire l’architrave della coalizione che sostiene il governo, sono vicini all’implosione: i vertici, dall’ex-capo politico Di Maio al “patron ... Inoltre nel Pd, proprio ...

