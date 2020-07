Immigrazione, Di Maio “E’ emergenza, vanno messi fuori uso i barconi” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale. Quanto accaduto a Caltanissetta e a Porto Empedocle deve far pensare, i cittadini chiedono giustamente delle risposte e il dovere di uno Stato è darle quelle risposte, lavorando per risolvere il problema alla radice. C’è una fase di instabilità politica in Tunisia che sta alimentando gli arrivi verso l’Italia e noi non dobbiamo pensare a come fermare gli sbarchi, ma a come bloccare le partenze. Questo è il nodo che stiamo affrontando già a livello governativo. Anche perchè la Tunisia è un Paese sicuro e chi parte per l’Italia viene rimpatriato. Non sarà regolarizzato nessuno”. Ad affermarlo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione Maio Immigrazione, Luigi Di Maio punge Conte e Lamorgese: "Gli italiani si aspettano risposte, non qualcuno che gridi più di loro" Liberoquotidiano.it Migranti, Lamorgese: "Gli arrivi a Lampedusa sono inaccettabili"

Trovata l'intesa con la maggioranza per il nuovo testo Dl sicurezza, modificando così i decreti firmati dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

