Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici” (Di venerdì 31 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema dell’Immigrazione, soprattutto in questi giorni, risente di quanto si sta realizzando in Tunisia, dove come governo stiamo attivando una serie di canali diplomatici”. A dirlo il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli, parlando con i giornalisti a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Le attività che stanno svolgendo a mare gli uomini della Guardia costiera – aggiunge -, di cui mi onoro di essere al vertice, è straordinaria, sia quando si tratta di sicurezza sia quando si tratta di solidarietà. E penso che anche i siciliani siano molto grati del loro impegno”.(ITALPRESS). Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici” - Ernesto29296958 : RT @51inif: Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici” ???????? perfetto ora possono venire tutti i tunisini https://… - mludodc : RT @51inif: Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici” ???????? perfetto ora possono venire tutti i tunisini https://… - IRebell05 : RT @51inif: Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici” ???????? perfetto ora possono venire tutti i tunisini https://… - princigallomich : Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici” -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione Micheli Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici” Il Denaro MELONI A L'AQUILA ''FOLLIA SU IMMIGRAZIONE''

L'AQUILA - “Il centrodestra è una coalizione frizzante, come tutte le cose vive. Ma sicuramente è una coalizione che marcia compatta quando è necessario. Così è accaduto anche qui e così accadrà anche ...

Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema dell’immigrazione, soprattutto in questi giorni, risente di quanto si sta realizzando in Tunisia, dove come governo stiamo attivando una serie di canali diplomatici”. A ...

L'AQUILA - “Il centrodestra è una coalizione frizzante, come tutte le cose vive. Ma sicuramente è una coalizione che marcia compatta quando è necessario. Così è accaduto anche qui e così accadrà anche ...PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema dell’immigrazione, soprattutto in questi giorni, risente di quanto si sta realizzando in Tunisia, dove come governo stiamo attivando una serie di canali diplomatici”. A ...