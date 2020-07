Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici” (Di venerdì 31 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema dell'Immigrazione, soprattutto in questi giorni, risente di quanto si sta realizzando in Tunisia, dove come governo stiamo attivando una serie di canali diplomatici”. A dirlo il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli, parlando con i giornalisti a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Le attività che stanno svolgendo a mare gli uomini della Guardia costiera – aggiunge -, di cui mi onoro di essere al vertice, è straordinaria, sia quando si tratta di sicurezza sia quando si tratta di solidarietà. E penso che anche i siciliani siano molto grati del loro impegno”.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

