Il virologo contro le navi quarantena: "Ideali per il virus, scelta costosa e insensata" (Di venerdì 31 luglio 2020) AGI - No alle navi da crociera utilizzate come "navi-quarantena" per i migranti. il virologo Massimo Clementi, Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, prende posizione contro la scelta del Viminale, sottolineando come le navi siano "luoghi Ideali per lo sviluppo di epidemie di virus respiratori e intestinali (note alcune epidemie di infezione da norovirus, che hanno impedito a lungo gli sbarchi, in altre situazioni)". Perché allora, chiede Clementi, "si è scelto di allestire due navi per la quarantena Covid-19 in Sicilia? Sembra poco sensato e molto costoso! I colleghi infettivologi così pronti a ...

