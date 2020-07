Il Trapani batte il Crotone 2-0, solo l’udienza potrà salvarlo dalla Lega Pro (Di venerdì 31 luglio 2020) Alo Stadio Provinciale di Trapani si è giocata Trapani-Crotone. il match è terminato 2-0. Attualmente il Trapani è in Lega Pro, ma l’udienza davanti al Coni per farsi ridurre la penalizzazione potrebbe garantirgli i playout. Formazioni Trapani-Crotone Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pagliarulo, Scognamillo, Buongiorno; Pirrello, Taugourdeau, Coulibaly, Colpani, Kupisz; Pettinari, Piszczek. Allenatore: Castori. Crotone (3-5-2): Festa; Cuomo, Golemic, Gigliotti; Mustacchio, Barberis, Golmet, Evan’s Mazzotta; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa. Primo Tempo Trapani-Crotone 14′ Occasione Trapani. Pettinari davanti alla porta ha ... Leggi su sport.periodicodaily

FulvioDelmiglio : Il #Trapani che batte il Crotone e si ferma a -1 dalla salvezza: e anche per quest'anno la #SerieB tra corsi e rico… - sowmyasofia : Serie B: Il Trapani batte 2-1 il Perugia sognando ancora la salvezza - zazoomblog : Serie B: Il Trapani batte 2-1 il Perugia sognando ancora la salvezza - #Serie #Trapani #batte #Perugia - lbertelli82 : Nonostante la vittoria all'ultimo secondo contro il Perugia, il #Trapani retrocede in C. Non c'è la matematica perc… - periodicodaily : Serie B: Il Trapani batte 1-0 il Pescara, inguaiando gli abruzzesi #trapanipescara -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani batte Il Trapani batte il Benevento e adesso sogna la salvezza La Repubblica Serie B: il Frosinone agguanta i playoff, Salernitana fuori. Trapani in C ma il ricorso può cambiare tutto

Ultimi verdetti in cadetteria: lo Spezia batte la Salernitana 2-1, campani esclusi dai playoff. Resta quarto il Pordenone, Cittadella al primo turno con Chievo, Empoli e Frosinone (1-1 contro il Pisa, ...

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: pareggia la Cremonese, raddoppia il Trapani, rete del Perugia

55' Trapani in vantaggio al 'Provinciale' con la rete di Taugourdeau ... Ricci recupera palla e con uno scavetto pesca Mora in area; il centrocampista batte Vannucchi grazie anche ad una deviazione di ...

Ultimi verdetti in cadetteria: lo Spezia batte la Salernitana 2-1, campani esclusi dai playoff. Resta quarto il Pordenone, Cittadella al primo turno con Chievo, Empoli e Frosinone (1-1 contro il Pisa, ...55' Trapani in vantaggio al 'Provinciale' con la rete di Taugourdeau ... Ricci recupera palla e con uno scavetto pesca Mora in area; il centrocampista batte Vannucchi grazie anche ad una deviazione di ...