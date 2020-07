Il tasso d'interesse ultralegale (Di venerdì 31 luglio 2020) Dott. Alessandro PagliucaPur potendo risultare diversa la natura a seconda dell'origine e, cioè, a seconda che esso rappresenti una sorta di penale dovuta, fino al pagamento sulle somme liquidate ed esigibili (interessi legali) oppure una sorta di remunerazione del godimento di un qualsiasi bene fruttifero (interessi compensativi), il corrispettivo pattuito per il godimento di una somma di denaro (interessi corrispettivi), od, infine, costituire la penale pattuita e dovuta a causa del ritardo nel pagamento (interessi moratori) è chiaro che sussite un unico elemento comune e, cioè, la connessione con il tempo.La disciplina dell'art.1284 c.c.Le parti possono pattuire un tasso d'interesse superiore od inferiore rispetto a quello legale col limite, però, di cui all'art. 644 cod.pen. (che preve... Leggi su studiocataldi

sergioelle : @mariannaaprile Devo ancora capire come nel racconto dei 5S sia meglio il Recovery Fund con tassi di interesse più… - giu_alessi : RT @La7tv: #lariachetira @CottarelliCPI (economista): 'Questi prestiti, essendo a lungo termine e a tasso d'interesse zero, rendono molto p… - La7tv : #lariachetira @CottarelliCPI (economista): 'Questi prestiti, essendo a lungo termine e a tasso d'interesse zero, re… - Nicolas111971 : @Dardo70m @Bgbarby0 @Andinika6 @info25068942 @ILoveFunnyCats_ @animaleuropeRMP @EmanuelePicconi @m3h4kk0 @ILDANDY20… - GramsciAG : @Aramcheck76 Perché no visto che da giugno ad oggi il tasso d'interesse sul Mes è passato dallo -0.12 al -0.22 % st… -

Ultime Notizie dalla rete : tasso interesse Affari sui mutui: tassi di interesse mai così bassi MutuiOnline.it Mercati emergenti: vincono i bond egiziani, perdono quelli indiani

Nel grafico di sotto vi proponiamo i rendimenti sovrani decennali di alcuni dei grandi paesi emergenti. I livelli nominali più alti li troviamo in Egitto e Turchia, rispettivamente a quasi il 15% e so ...

Un secolo dopo, torna l’incubo contagio nelle urne Usa

Già nel 1918 gli Usa andarono al voto con l'incubo del contagio: le elezioni di midterm si tennero durante la fase più acuta della spagnola e in tempo di guerra. Oggi la proposta di Trump di rinviare ...

Nel grafico di sotto vi proponiamo i rendimenti sovrani decennali di alcuni dei grandi paesi emergenti. I livelli nominali più alti li troviamo in Egitto e Turchia, rispettivamente a quasi il 15% e so ...Già nel 1918 gli Usa andarono al voto con l'incubo del contagio: le elezioni di midterm si tennero durante la fase più acuta della spagnola e in tempo di guerra. Oggi la proposta di Trump di rinviare ...