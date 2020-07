Il silenzio che circonda la missione militare italiana nel Sahel (Di venerdì 31 luglio 2020) A differenza delle altre missioni estere italiane, sulla task force Takuba a comando francese sono trapelate solo poche informazioni. Cosa faranno i militari in territorio subsahariano? Leggi Leggi su internazionale

Approvando il decreto missioni il 16 luglio, il parlamento italiano ha deciso l’invio di un contingente militare nel Sahel, uno dei territori più interessati dalla lotta globale al terrorismo jihadist ...

Taranto, nomina assessore Manzulli: de Gennaro chiede chiarezza

“Nella giornata odierna si è riunito il Consiglio Comunale di Taranto e tra i punti all’Ordine del Giorno è stata ufficializzata la nuova Giunta, secondo le ultime scelte del Sindaco Rinaldo Melucci.

