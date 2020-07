Il Senato ha votato l’autorizzazione a processare Salvini per il caso Open Arms (Di venerdì 31 luglio 2020) (foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images)Il Senato il 30 luglio ha deciso che l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, potrà essere processato dal tribunale dei ministri di Palermo per i reati contestatigli di sequestro di persona e omissioni di atti di uffici in relazione al caso Open Arms. Con 149 voti a favore e 141 contrari è stata respinta, infatti, la relazione della Giunta per le immunità parlamentari che, il 26 maggio, aveva negato l’autorizzazione a procedere. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono schierati sul fronte della contrarietà al processo. Di parere opposto, invece, i Senatori del Partito democratico, Movimento 5 stelle, Liberi e uguali e Italia Viva. Soprattutto il partito di Matteo Renzi è stato ... Leggi su wired

