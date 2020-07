Il Segreto, anticipazioni oggi 31 luglio: la confessione di Pepa (Di venerdì 31 luglio 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 31 luglio 2020. Pepa rivela a Tristan che Martin è figlio suo, non di Angustias, ma l’ex soldato non le crede. Il documento che dimostra tutto ciò è sparito. Che cosa accadrà? Per volontà di Donna Francisca, i Castaneda sono costretti a lasciare Puente Viejo nonostante le gravi condizioni di Juan, picchiato a sangue da Mauricio su ordine della Montenegro. Prima di partireArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi: Can scopre il segreto di Sanem - clikservernet : Il Segreto anticipazioni 31 luglio 2020: Donna Francisca caccia per sempre i Castañeda - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 31 luglio 2020: Donna Francisca caccia per sempre i Castañeda) Playhitmusic - - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #31luglio - zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 31 luglio 2020: Francisca nessuna pietà per Juan! - #Segreto #Anticipazioni #luglio #2020: -