Il ricordo a John Lewis di Bush, Clinton e Obama (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri si sono svolti i funerali del deputato icona dei diritti civili John Lewis. I tre ex presidenti Bush, Clinton e Obama hanno reso omaggio al defunto deputato. Hanno infatti tenuto tre discorsi in ricordo di John Lewis. Grande assenza del presidente Trump. Il ricordo di John Lewis Durante i funerali di John Lewis, deputato … Leggi su periodicodaily

