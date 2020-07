Il retroscena: Koulibaly resta sul mercato. Il City deve prendere due centrali, anche lo United c’è (Di venerdì 31 luglio 2020) Kalidou Koulibaly resta sul mercato. E anche se il Manchester City dovesse prendere un altro difensore centrale, in Inghilterra si parla con insistenza di Aké del Bournemouth, i Citizens potrebbero insistere per averne due, la rifondazione di Pep Guardiola potrebbe partire dal reparto arretrato. Il Napoli chiede 80 milioni, può scendere di 5 ma non di 15 milioni e ha lanciato messaggi chiari in questo senso. Di solito le big inglesi quando vogliono un difensore per alzare il tasso qualitativo non badano a spese, bisogna solo aspettare. E occhio perché il Manchester City c’è ma potrebbe esserci anche lo United che in quel ruolo cerca e anche con una ... Leggi su alfredopedulla

GattusoBall : RT @napolista: L’ex agente di #Osimhen: «A Napoli lo hanno convinto i 5 milioni all’anno e #Koulibaly» A France Football ha raccontato i r… - napolista : L’ex agente di #Osimhen: «A Napoli lo hanno convinto i 5 milioni all’anno e #Koulibaly» A France Football ha racco… -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Koulibaly Il retroscena: Koulibaly resta sul mercato. Il City deve prendere due centrali, anche lo United c’è alfredopedulla.com Napoli, De Laurentiis: "Koulibaly? Prima o poi ci separeremo. Milik via, ma niente sconti"

Il presidente azzurro in esclusiva a Sky Sport: "Per Osimhen investimento da oltre 100 milioni, mi hanno convinto Gattuso e Giuntoli ad acquistarlo. Milik andrà via al miglior offerente. Koulibaly? Ar ...

Il City prende Aké: addio alla pista Koulibaly, società ancora furiosa per il caso Jorginho

Spunta però un retroscena di mercato: Pep Guardiola voleva Kalidou Koulibaly, ma per vecchie ruggini tra City e Napoli dovute all’affare che vide Jorginho al Chelsea dopo l’accordo con i citizens, ...

Il presidente azzurro in esclusiva a Sky Sport: "Per Osimhen investimento da oltre 100 milioni, mi hanno convinto Gattuso e Giuntoli ad acquistarlo. Milik andrà via al miglior offerente. Koulibaly? Ar ...Spunta però un retroscena di mercato: Pep Guardiola voleva Kalidou Koulibaly, ma per vecchie ruggini tra City e Napoli dovute all’affare che vide Jorginho al Chelsea dopo l’accordo con i citizens, ...