Il Real Madrid svela le maglie Home e Away per il 2020/21 (Di venerdì 31 luglio 2020) Adidas ha svelato nella giornata di oggi le nuove maglie Home e Away che il Real Madrid indosserà nella stagione 2020/21. La nuova divisa da gioco Home combina il classico bianco del Real Madrid con una sottile grafica presente su tutta la maglia, mentre la divisa da trasferta è stata Realizzata completamente in rosa. «Entrambi … L'articolo è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

