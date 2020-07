Il razzismo della consigliera leghista: 'I bambini rom sono animaletti che strisciano' (Di venerdì 31 luglio 2020) Non si smentiscono mai, il razzismo esce sempre fuori: Cristina Taccini, Lega,, vice presidente del Consiglio comunale a San Giuliano Terme, Pisa,, durante un intervento registrato sulla pagina ... Leggi su globalist

Giocatori, allenatori e arbitri in ginocchio a sostegno della lotta antirazzista del movimento "Black lives matter", all'inizio del capio0nato della Nba a Orlando, Usa. (Afp) ROMA. – Fu per lui che il ...Non si smentiscono mai, il razzismo esce sempre fuori: Cristina Taccini (Lega), vice presidente del Consiglio comunale a San Giuliano Terme (Pisa), durante un intervento registrato sulla pagina Facebo ...