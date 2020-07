Il puzzo di fritto, il diamante e lo stato di emergenza (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo stato di emergenza è per sempre, come se fosse un diamante o il puzzo di fritto in cucina. Quella del fritto è sicuramente una delle puzze più pregnanti e persistenti, in molte case si evita di friggere per non doverne poi sopportare a lungo gli effetti. Mandarlo via è difficile. Stessa cosa succede anche con lo “stato di emergenza”, forse lo si doveva evitare come il fritto. E ora, come il puzzo di fritto, mandarlo via è difficile. La proroga costituisce una forzatura illegittima, (...) - Tribuna Libera / No Home Leggi su feedproxy.google

bvbynijmri : RT @NDAMCooc: l'antivirus è saltato. i dati sensibili dei nostri clienti sono tutti online. dalla portineria arriva un puzzo di fritto into… - Allison22545604 : RT @NDAMCooc: l'antivirus è saltato. i dati sensibili dei nostri clienti sono tutti online. dalla portineria arriva un puzzo di fritto into… - NDAMCooc : l'antivirus è saltato. i dati sensibili dei nostri clienti sono tutti online. dalla portineria arriva un puzzo di f… -

Ultime Notizie dalla rete : puzzo fritto Il puzzo di fritto, il diamante e lo stato di emergenza AgoraVox Italia Polemica per le insegne sulle mura del borgo

Pronto a fare marcia indietro il titolare di una friggitoria per la promozione dell’esercizio appena aperto. "Devo lavorare".

Pronto a fare marcia indietro il titolare di una friggitoria per la promozione dell’esercizio appena aperto. "Devo lavorare".