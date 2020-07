Il prossimo film Pixar è griffato made in Italy (Di venerdì 31 luglio 2020) LUCA IL prossimo film ORIGINALE Pixar INVITA GLI SPETTATORI A VIVERE UN’ESTATE INDIMENTICABILE SULLA RIVIERA ITALIANA. Enrico Casarosa, nominato all’Academy Award®, dirige questa storia tutta nuova la cui uscita è prevista in USA per l’estate 2021. Pixar Animation Studios ha annunciato che la sua prossima uscita cinematografica sarà Luca. Diretto dal candidato all’Oscar® Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), Luca arriverà nei cinema statunitensi il 18 giugno 2021. Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante ... Leggi su quotidianpost

