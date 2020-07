Il professor Barbero dice che l’Italia è piena di fascisti in fondo al cuore (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo storico medievalista Alessandro Barbero è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica di Radio 24, Off Topic. In un cordiale incontro con i tre conduttori del format, ha avuto modo di intervenire ancora una volta sul dibattito legato alla presenza del fascismo in Italia anche in questi anni ’20 del XXI secolo. Secondo Alessandro Barbero è impossibile un ritorno al fascismo così com’era nel Ventennio del Novecento, ma non per questo bisogna cullarsi sugli allori, dal momento che i cittadini italiani sembrano conservare i principi di quel fascismo nel lato più nascosto del loro carattere. LEGGI ANCHE > Alessandro Barbero divulga il suo pensiero sulle sardine: «Sono un’increspatura della storia» Barbero sul fascismo, il giudizio del ... Leggi su giornalettismo

iosonolacora : @MacsBene @cristinamucciol No, ma... se a #Raccolti2020 c'è il professor Barbero devo assolutamente prenotare il mi… - DavideC978 : La cosa positiva di essere in malattia dopo il ricovero: stare sul divano, due ventilatori a tenermi compagnia e l'… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “”a.C.d.C.” racconta Alessandro Magno”. Su Rai Storia (canale 54) con il professor Barbero - chiaraaoi : Segnalo un podcast del professor Barbero in cui parla del libro il maestro e Margherita. Sto letteralmente v o l a n d o. - ChrisDe90266009 : RT @SuperQuarkRai: Torna Superquark e torna la rubrica 'Dietro le quinte della storia': il professor Alessandro Barbero anticipa i temi che… -

Ultime Notizie dalla rete : professor Barbero Barbero sul fascismo e gli italiani che sono fascisti in fondo al cuore Giornalettismo.com Rai Storia: "a.C.d.C." racconta Alessandro Magno

Roma, 29 lug. (askanews) - Uno dei più grandi condottieri di tutti i tempi, capace di estendere il piccolo regno paterno, la Macedonia, fino all'Egitto e all'India, ma anche uno dei personaggi più con ...

Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming della puntata del 29 luglio

La puntata che va in onda questa sera racconta del Sud America, il continente più ricco di specie animali di tutto il pianeta, terra e fauna raccontate con un documentario della Bbc che fa parte della ...

Roma, 29 lug. (askanews) - Uno dei più grandi condottieri di tutti i tempi, capace di estendere il piccolo regno paterno, la Macedonia, fino all'Egitto e all'India, ma anche uno dei personaggi più con ...La puntata che va in onda questa sera racconta del Sud America, il continente più ricco di specie animali di tutto il pianeta, terra e fauna raccontate con un documentario della Bbc che fa parte della ...