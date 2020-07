Il Principe William si confessa, ecco qual è il regalo peggiore fatto a Kate (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Principe William svela dettagli incredibili durante un’intervista Il Principe William ha confessato alcuni dettagli circa la sua vita privata e sulla relazione con Kate. Ci si chiede come un Principe possa aver attirato l’attenzione di una donna comune, come sia riuscito a farla innamorare di sé, quali regali le abbia potuto fare. Si immaginano grandi pensieri, la risposta però lascia sbalorditi. Quando il Principe ha svelato un dettaglio tanto curioso tutti sono rimasti senza parole. Gli hanno chiesto quale fosse il regalo più strano, il peggiore che ha pensato di farle. Lui ha risposto che le ha regalato un paio di binocoli. Ne ha parlato durante ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Principe William

Il principe William non ha mai snobbato il fratello Harry e sua moglie Meghan: ne è convinto l'ex maggiordomo di Lady Diana. In diretta su Good Morning Britain, Paul Burrell ha difeso il duca di Cambr ...