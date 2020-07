Il principe Harry è tornato: la prima apparizione dopo la biografia bomba «Finding Freedom» (Di venerdì 31 luglio 2020) «Dopo il devastante impatto del coronavirus, l’industria del turismo va ricostruita. Ma va ricostruita meglio. Il cambiamento, ora, è necessario più che mai». Lo ha detto Harry d’Inghilterra nella sua prima apparizione dopo il polverone mediatico scatenato dalle anticipazioni della biografia bomba Finding Freedom. Dal libro stanno venendo fuori una raffica di notizie che rischiano di compromettere definitivamente i rapporti di Harry e di sua moglie Meghan con la royal family. In particolare con William e Kate Middleton. Ma il principe di tutto questo non sembra curarsi. Leggi su vanityfair

VanityFairIt : Secondo la biografia bomba sui Sussex, non ci sarebbe stata alcuna discussione tra Elisabetta II e la Duchessa di S… - pastaaaaaah : RT @omegahighlander: Scene di Boris finite per caso nei film di HP (pt. 5) HARRY BORIS E IL PRINCIPE MEZZOCANE - ANSA_Lifestyle : Si chiama #FindingFreedom il libro bomba sull’addio alla #RoyalFamily del principe #Harry e della moglie… - infoitcultura : Principe Harry, svelato retroscena :'Lo sapeva solo Meghan, ma..' - infoitcultura : Meghan Markle, problemi economici per lei e il principe Harry. «Dovranno pagare 80mila euro di spese legali» -