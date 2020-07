Il poliziotto-corriere della cocaina: arrestato in viaggio con moglie e figlio (Di venerdì 31 luglio 2020) Stava andando in vacanza con la famiglia, i militari dell’arma lo hanno fermato e hanno trovato nella sua auto un grosso quantitativo di droga. Si tratta di un poliziotto di 40 anni, in servizio nel Reggino. È stato arrestato dai Carabinieri del radiomobile della compagnia di Locri. Il controllo Viaggiava con la sua famiglia ed … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

