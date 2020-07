Il PIL italiano nel secondo trimestre del 2020 è calato del 12,4 per cento, secondo le stime preliminari dell’ISTAT (Di venerdì 31 luglio 2020) secondo le stime preliminari diffuse il 31 luglio dall’ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica, il PIL italiano nel secondo trimestre del 2020 è calato del 12,4 per cento rispetto al trimestre precedente e del 17,3 per cento rispetto allo stesso periodo Leggi su ilpost

