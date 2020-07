Il Pil italiano giù del 12,4%. Record negativo, già in fumo 50 miliardi (Di venerdì 31 luglio 2020) Se la prima parte del 2020 si è rivelata una vera e propria mazzata per l’economia italiana, il secondo trimestre dell’anno non sarà certo migliore, anzi. Stando alle stime Istat, infatti, il Pil sarebbe diminuito del 12,4% rispetto al periodo precedente e del 17,3% in termini tendenziali. Un dato che, dopo il calo già registrato in questi mesi, sfiora quello, drammatico, che arriva dalla Francia (-13,8%). Ancora peggio se la passa la Spagna, che ha fatto registrare un -18,5%. Numeri ai quali il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha però cercato di guardare con un ottimismo che ha fatto storcere il naso a molti analisti. Secondo Gualtieri, infatti, “le stime diffuse dall’Istat sul Pil del secondo trimestre, pur negative a causa dell’inevitabile impatto della pandemia sui diversi settori produttivi, indicano una ... Leggi su ilparagone

