Il Pil italiano crolla del 12,4%. Istat: “Calo senza precedenti dovuto al lockdown” (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – La serrata generale imposta dal governo giallofucsia per contenere l’epidemia di coronavirus (e colpevolmente protratta oltre il necessario) ha messo in ginocchio famiglie e imprese. Dopo una serie di dati negativi su tutti i comparti dell’economia nazionale, duramente colpiti dalla crisi, oggi arrivano i numeri dell’Istat sul Pil, e fanno paura. E’ un calo “senza precedenti” quello registrato nel secondo trimestre 2020: -12,4%. La riduzione è invece del 17,3% in termini tendenziali ossia rispetto allo stesso periodo del 2019. Un crollo verticale che si aggiunge alla forte riduzione già registrata nel primo trimestre (-5,4%) e che conclama l’impatto devastante delle misure di lockdown sull’economia italiana. “Con il risultato del secondo trimestre ... Leggi su ilprimatonazionale

