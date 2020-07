Il piano di Luigi Di Maio per bloccare gli sbarchi: «La Tunisia metta fuori uso i barchini fantasma» (Di venerdì 31 luglio 2020) L’enorme aumento degli sbarchi a Lampedusa deve necessariamente richiamare l’attenzione del governo. Gli hotspot, nelle ultime settimane, sono arrivati al collasso dovendo ospitare un numero di persone di gran lunga superiore alla capienza delle strutture. Si parla di cittadini provenienti dal Nord Africa, con partenze dalla Libia e dalla Tunisia. E se sulla sponda libica ci sono tutte le questioni irrisolte (anzi, perpetrate) dal rinnovo del finanziamento italiano alla Guardia Costiera, per quel che riguarda tutto il resto c’è un punto di vista differente, come sottolineato da Luigi Di Maio nella sua intervista a Il Corriere della Sera. Il capo della Farnesina, infatti, chiede che i barchini e i gommoni su cui si imbarcano i migranti Tunisia, siano messi ... Leggi su giornalettismo

Luigi Di Maio: "Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti"

“La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale” e “noi non dobbiamo pensare a come fermare gli sbarchi, ma a come bloccare le partenze”, quind ...

Degrado, piano del prefetto per l’ex distilleria

Impedire subito ogni accesso. Sfalcio della vegetazione e chiusura di varchi e cancelli nelle zone di via Turchi e Scalambra" .

