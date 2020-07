“Il Nord non vuole più migranti”: estate calda per Lamorgese (Di venerdì 31 luglio 2020) Governatori e sindaci di destra e di sinistra non vogliono più accogliere migranti e scrivono al ministro dell’Interno, Lamorgese. Gli arrivi non rallentano: Lampedusa ha contato in 48 ore 23 sbarchi con 334 migranti, un ritmo di due sbarchi e mezzo ogni ora. Barche, barchini, gommoni. Uomini, donne, bambini, un anziano in carrozzina, e perfino un gattino. Molti sindaci sono esasperati perché i migranti fuggono da tutte le parti, saltano le recinzioni dei centri di accoglienza, si dileguano per le campagne, e i cittadini protestano perché hanno paura che gli stranieri siano portatori di contagio. Matteo Salvini insiste sul tema. Ora però a preoccupare il governo sono i Governatori, e non solo quelli di destra. Nei giorni scorsi aveva fatto la voce grossa Massimiliano Fedriga, dal Friuli. Anche Toscana e Emilia-Romagna ... Leggi su chenews

