Il New York Times: «Microsoft in trattativa per acquistare TikTok». E Trump vuole bannare l’app negli Usa (Di venerdì 31 luglio 2020) Microsoft sarebbe in trattativa per acquistare TikTok, l’app cinese di condivisione video. La notizia è rivelata dal New York Times, che spiega di averla appresa da una persona informata dei fatti e che è al corrente dello stato del “dialogo” tra le due compagnie. Il quotidiano americano sottolinea che non è ancora chiaro a quale stato sia la trattativa, ma che un cambio di proprietà potrebbe essere dietro l’angolo. Al momento TikTok è di proprietà della ByteDance, un’azienda cinese che è valutata 100 miliardi di dollari. La notizia arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ban dell’applicazione negli ... Leggi su open.online

Il gigante informatico Microsoft è in trattativa per l'acquisizione di TikTok, l'app video di proprietà cinese. Lo riferisce il New York Times che cita fonti informate le quali però non chiariscono a ...

Microsoft in trattative per comprare TikTok dopo l’«alt» di Trump ai cinesi di ByteDance

New York – Microsoft tratta l'acquisizione di TikTok. Il negoziato sul futuro della popolare video app di proprietà del colosso Internet cinese ByteDanc è scattato mentre l'amministrazione Trump, cita ...

Il gigante informatico Microsoft è in trattativa per l'acquisizione di TikTok, l'app video di proprietà cinese. Lo riferisce il New York Times che cita fonti informate le quali però non chiariscono a ...