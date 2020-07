Il Napoli in cerca dell’esterno offensivo. Boga, Under, Bernardeschi, ma per tutti la chiave è Milik (Di venerdì 31 luglio 2020) Al Napoli serve un esterno destro per completare l’attacco, visto il prossimo addio di Callejon. Tre sono i nomi accostati al mercato azzurro: Boga, Under e Bernardeschi. Ma la chiave del mercato è Milik, scrive la Gazzetta dello Sport. Prima, infatti, bisogna cedere. E la cessione più probabile è quella del polacco. “Se la Juve lo vorrà davvero, il diesse chiederà in cambio l’azzurro Federico Bernardeschi (che con l’arrivo di Kulusevski vede diminuire i propri spazi in bianconero, mentre Gattuso lo accoglierebbe a braccia aperte). Discorso simile se il centravanti polacco potesse finire in una operazione di scambio con la Roma: in quel caso il Napoli chiederebbe il turco Cengiz ... Leggi su ilnapolista

