Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Victor Osimhen: il comunicato (Di venerdì 31 luglio 2020) Fumata bianca. Dopo le conferme delle scorse ore è arrivata l'ufficialità: Victor Osimhen è un nuovo calciatore del Napoli. È arrivato prima il classico benvenuto di De Laurentiis tramite il proprio profilo Twitter e poi l'annuncio da parte del club partenopeo tramite una nota stampa e i propri canali social. Si tratta dell'acquisto più caro di sempre della storia del Napoli. Arriva da Lille e il Napoli per acquistarlo ha dovuto superare la concorrenza del Liverpool. A lui il compito di... Leggi su 90min

Teo__Visma : Ufficializzato così Victor #Oshimen dal Napoli. Continuo ad avere qualche dubbio di adattabilità, ma sicuramente u… - infoitsport : RAI - Oggi verrà ufficializzato Osimhen, Veretout e Faraoni profili graditi al Napoli. Novità su Sepe e Thauvin - SpudFNVPN : Non posso. In quella settimana se ne cadrà l'italia. Proprio come il giorno in cui ho ufficialmente ufficializzato… - Raffaele041926 : @stetho83 @_enz29 Credo che tutti questi che hai citato non siano valutabili ad oggi dato che osimhen ancora deve e… - Maracante : @antonio_gaito Il Napoli sbaglia sempre e dico sempre le modalità d'acquisto. Perde hype. Quando verrà ufficializza… -