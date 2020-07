Il marito di Adriana Volpe e il video della rivincita su Instagram (Di venerdì 31 luglio 2020) Roberto Parli ha deciso di passare al contrattacco e di postare un video su IG che sembra fatto apposta per far pensare a un flirt: la vendetta del marito di Adriana Volpe è compiuta. Da quando Adriana Volpe è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 il nome di Roberto Parli è stato sulla bocca di tutti. I due sono … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

