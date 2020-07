Il governo introduce per decreto la doppia preferenza nella legge elettorale della Regione Puglia. Conte: “Basta discriminare le donne” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il governo risolve ciò che la Regione Puglia aveva complicato. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sull’adeguamento del sistema elettorale pugliese alla doppia preferenza di genere. Il tutto dopo che il 28 luglio scorso, nell’ultima occasione utile per trovare l’accordo e inserire la parità di genere nelle liste, i consiglieri regionali della Puglia non erano riusciti a trovare una quadra anche e soprattutto a causa dell’ostruzionismo di Fratelli d’Italia, che ha presentato una marea di emendamenti per bloccare la norma. E’ toccato a Palazzo Chigi, quindi, supplire alla mancanze dell’ente governato da Michele Emiliano: l’esecutivo ... Leggi su ilfattoquotidiano

