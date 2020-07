Il governo ‘condanna’ Salvini ma è in crisi per l’emergenza migranti. E Conte non ne parla… (Di venerdì 31 luglio 2020) Open Arms, Matteo Salvini a processo per un voto politico (più che ideologico). Ma l’emergenza migranti potrebbe fare il gioco del leader della Lega. La votazione del Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms arriva nel momento peggiore possibile, ossia nel pieno di un’emergenza legata ai continui sbarchi di migranti che sta esasperando molti italiani. Esasperazione e malContento che il leader della Lega, soprattutto nel suo momento d’oro, ha dimostrato di saper cavalcare, comprendere o interpretare. Secondo alcuni alimentare. Dipende dal punto di vista. Il risultato è che mentre il governo giallo-rosso, con il contributo decisivo di Renzi, decideva di mandare a processo l’ex ... Leggi su newsmondo

