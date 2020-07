Il giustiziere della notte 3: il sondaggio imbarazzante che portò alla modifica del titolo (Di venerdì 31 luglio 2020) I produttori del film decisero di cambiare il titolo originale 'Il giustiziere della notte III' in 'Il giustiziere della notte 3' a causa di un sondaggio svolto dalla Cannon Group, Inc. Secondo il libro "Bronson's Loose" di Paul Talbot, il titolo originale Il giustiziere della notte III fu cambiato in Il giustiziere della notte 3 perché la Cannon Group, Inc, dopo aver condotto un sondaggio, ha scoperto un dato a dir poco sconcertante a proposito della popolazione americana. Secondo il sondaggio, quasi la metà degli americani non sa leggere numeri romani. I ... Leggi su movieplayer

